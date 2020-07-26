Обозначены самые надёжные для вкладов банки РФ

Основным критерием при выборе банка для открытия вклада должна быть не предлагаемая им ставка, а устойчивость кредитной организации, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

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Эксперт пояснил, что сейчас средние ставки по депозитам снижаются, следуя за ключевой ставкой Центробанка . Поэтому если в банке предлагают ставку по вкладам выше рынка — это повод не открывать там счёт, заявил Иванов.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — напомнил эксперт.

Иванов отметил, что финансовые организации, входящие в топ-10, никогда не будут предлагать клиентам повышенные ставки по продуктам, где средняя ставка ниже, но таким инструментом часто пользуются маленькие банки, чтобы привлечь новую клиентуру, передаёт ПРАЙМ.

В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых — сейчас таких банков одиннадцать. Это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, и у которых не будет отозвана лицензия. Вся эта информация размещена на сайте Банка России, — подчеркнул эксперт.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля упала до рекордно низкого уровня в 4,549% с 4,63% в первой декаде. Рассчитываемая регулятором средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Эксперт рекомендует также ознакомиться с отзывами клиентов о банках и оценками международных и российских рейтинговых агентств.