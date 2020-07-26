Тарифы подрастут: Что еще подорожает в РФ?

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting. По их прогнозам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10-15 процентов. Похожие показатели называли и сами операторы в конце прошлого года (12-15 процентов).