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Ценам на домашний интернет в России предсказали рост 

Lenta.ru 29 минут назад
Тарифы подрастут: Что еще подорожает в РФ?
Фото: ТАСС
Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.
В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting. По их прогнозам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10-15 процентов. Похожие показатели называли и сами операторы в конце прошлого года (12-15 процентов).
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на увеличение стоимости тарифов также влияют инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (известного как «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором подорожания услуг стала пандемия коронавируса. Поэтому цены на интернет и телевидение могут вырасти и до 20 процентов, посчитал аналитик.
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Личный счет , Рынки , Денис Кусков
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