В России подорожает интернет

Домашний интернет и спутниковое телевидение в Российской Федерации по итогам 2020 года могут подорожать на 10 15%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию, полученную у различных провайдеров.

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Операторы интернет-связи намерены повысить стоимость архивных тарифных планов, которыми продолжает пользоваться достаточно большое количество абонентов. Тем самым операторы побуждают клиентов перейти на более дорогие актуальные тарифы, включающие в себя больше услуг. таким образом удорожание связи так или иначе коснется большинства клиентов.

Корректировка цен на домашний проводной интернет происходит не часто, особенно в свете быстрого развития мобильного интернете в сетях сотовой связи. Тем не менее провайдеры несут расходы на инфраструктуру, на исполнение так называемого «закона Яровой», а также закона «о суверенном интернете». Часть контента для интернет-телевидения операторы покупают за границей и курс рубля тоже имеет значение.