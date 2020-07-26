Рост цен на интернет в России сочли неизбежным 

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Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «360».

По его словам, на изменение стоимости влияет «пакет Яровой», понижение курса рубля и пандемия коронавируса.

«Цена в рублях оборудования и самой Сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг», — рассказал он, добавив, что в результате пандемии люди стали больше времени проводить в интернете.

Мариничев не исключил, что в 2020 году цены на интернет будут серьезно расти. Операторы могут предлагать клиентам более высокие скорости, большее количество сервисов, чтобы нивелировать недовольство людей ростом цен.