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До 6 тысяч: на карты россиян придут две новые выплаты 

Артём Кульша и ещё 1 2 часа назад
В августе некоторые граждане России получат две новые выплаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Primpress.
Каждый из родителей несовершеннолетних детей, лишившийся работы во время пандемии коронавирусной инфекции и вставший на учет в службе занятости, получит пособие по безработице в повышенном размере — от 4,5 тысячи рублей до 12,13 тысячи рублей.
Также один из лишившихся работы родителей несовершеннолетних детей получит выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере трех тысяч рублей.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 812,4 тысяч человек.
На прошлой неделе компания IDF Eurasia провела опрос, согласно результатам которого 30% россиян потратили материальную помощь, выделенную из-за пандемии коронавирусной инфекции, на продукты питания, бытовую химию и прочие товары первой необходимости, а 20% — на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), выплату кредитов и прочие регулярные обязательные платежи.
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