Россиянам снизят расходы на ЖКХ

Минстрой совместно с Минтрудом проработали инициативу по снижению максимально допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг с 22 до 15% от дохода семьи. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, предложение направлено в Российскую трехстороннюю комиссию. И в Минстрое считают, что оно поможет обеспечить адресность социальной поддержки.

Сейчас россияне не должны платить за коммунальные услуги больше 22% от дохода семьи. Однако доля расходов на оплату услуг ЖКХ может различаться в зависимости от региона. Так, в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля — 22%, в 24 субъектах — от 15 до 21%, и лишь в трёх — менее 15%. При превышении этого процента граждане имеют право на субсидию.

По данным Общероссийского народного фронта, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн российских семей. На эти цели из бюджета было выделено около 71 млрд рублей. После изменения стандарта на субсидии смогут претендовать еще более 1 млн семей.

«Рамблер» писал, что в России для ряда категорий граждан действуют льготы на оплату ЖКХ. В частности, право на компенсации по оплате «коммуналки» есть у людей с инвалидностью, ветеранов войны и труда. Частичные компенсации предусмотрены законом для военнослужащих, родственников погибших военных, чернобыльцев, Героев СССР и России, Героев Труда, кавалеров Орденов Славы, а также для врачей и учителей, работающих в селах, и малоимущих граждан.