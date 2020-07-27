Названа разница зарплат в Москве и регионах 

Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые публикует РИА Новости.

Например, водители в Москве и области могут получать порядка 79 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке же им готовы заплатить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — более 50 тысяч рублей. Более высокую зарплату готовы предоставить врачам: в Москве они получают порядка 101 тысячи рублей в месяц. А самая низкая ставка у медиков в Екатеринбурге. Там врачам платят около 35 тысяч рублей.

Самая высокая зарплата для учителей предлагается в Подмосковье — там ставка педагога оценивается в 69 тысяч рублей. В Омске учителям готовы заплатить 59 тысяч, а в Москве — 48 тысяч рублей. При этом в Екатеринбурге педагогам платят по 24 тысячи в месяц.

В Москве за работу охранника готовы дать 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей. Больше своих региональных коллег получают и московские продавцы. В столице за эту работу предлагают 45 тысяч рублей, а вот в Нижнем Новгороде — 22 тысячи.

Ранее более 40 процентов россиян признались, что им не хватает денег от зарплаты до зарплаты. При этом каждый десятый респондент назвал такую ситуацию постоянной. При этом 72 процента жителей страны оценили свое материальное положение как плохое или очень плохое.