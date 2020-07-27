Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.65
$
72.08
83.26
83.90
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
43.76
+0.07 Золото
1917.82
+0.13 РТС
1261.62
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1692
+0.0348
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Названа разница зарплат в Москве и регионах 

Lenta.ru и ещё 3 41 минуту назад
Названа разница зарплат в Москве и регионах
Фото: РИА Новости
Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые публикует РИА Новости.
Например, водители в Москве и области могут получать порядка 79 тысяч в месяц. На Дальнем Востоке же им готовы заплатить 67 тысяч, а в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде — более 50 тысяч рублей. Более высокую зарплату готовы предоставить врачам: в Москве они получают порядка 101 тысячи рублей в месяц. А самая низкая ставка у медиков в Екатеринбурге. Там врачам платят около 35 тысяч рублей.
Самая высокая зарплата для учителей предлагается в Подмосковье — там ставка педагога оценивается в 69 тысяч рублей. В Омске учителям готовы заплатить 59 тысяч, а в Москве — 48 тысяч рублей. При этом в Екатеринбурге педагогам платят по 24 тысячи в месяц.
В Москве за работу охранника готовы дать 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей. Больше своих региональных коллег получают и московские продавцы. В столице за эту работу предлагают 45 тысяч рублей, а вот в Нижнем Новгороде — 22 тысячи.
Ранее более 40 процентов россиян признались, что им не хватает денег от зарплаты до зарплаты. При этом каждый десятый респондент назвал такую ситуацию постоянной. При этом 72 процента жителей страны оценили свое материальное положение как плохое или очень плохое.
Видео дня. Эксперты считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку
Последние новости
В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса Зеленский позвонил Путину Зеленский позвонил Путину
Комментарии
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный август»: России грозит девальвация
«Черный август»: России грозит девальвация
Три страны начали отказываться от российской нефти
Три страны начали отказываться от российской нефти
В Москве стали чаще продавать квартиры с жильцами
В Москве стали чаще продавать квартиры с жильцами
Свыше 170 тыс. рублей: кому положено пособие
Свыше 170 тыс. рублей: кому положено пособие
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение