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Пособие 10 тысяч: продолжатся ли выплаты

Мария Иванова
иещё 6
33 минуты назад
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Депутат Госдумы Михаил Тарасенко поддержал идею продлить на август выплаты десяти тысяч рублей семьям с детьми. Об этом сообщает РИА ФАН.
Пособие 10 тысяч: продолжатся ли выплаты
Фото: РамблерРамблер
Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.
С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет могли получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка (за июнь и июль). Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.
На портале Сhange.org https://www.change.org/p/просим-выплатить-пособие-10000-рублей-на-сборы-детей-в-школу-в-августе-2020-года появилась петиция, автор которой Наталья Бусарова призвала снова выделить на детей по десять тысяч. Она отметила, что деньги необходимы родителям, чтобы собрать детей в школу. Ее обращение подписали 143 611 человек.
Тарасенко заявил, что просьба о продлении выплат логична, так как некоторые ограничительные меры в России до сих пор действуют и многие россияне потеряли работу.
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Личный счет,Зарплата врачей,Михаил Тарасенко,Владимир Путин,Госдума
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