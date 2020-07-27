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НПФ могут разрешить вкладываться в драгметаллы 

Банки.ру 1 час назад
Средства, находящиеся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ), будут вкладываться в золото, серебро и платину, пишут «Известия». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Таким образом предполагается оживить область инвестиций пенсионных накоплений. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, существуют достаточно надежные инструменты, которые могут поработать на будущие пенсии россиян. В частности, это клиринговые сертификаты участия, которые формируются на Московской бирже. На этой же площадке работают и депозиты с центральным контрагентом, куда также предлагается направить средства.
Спрос на драгоценные металлы велик. Большинство центробанков активно пополняют свои резервы золотом, добыча в последние годы за этими потребностями не успевает, хотя и постепенно растет. Интерес населения к драгоценным металлам так же велик, так что нет сомнения, что НПФ, если им разрешат, будут активно пользоваться новыми инструментами.
По мнению директора рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрия Ногина, вложения в золото в нынешней ситуации могут считаться защитными для любых инвесторов. Он добавил, что еще один смысл изменений — унификация правил инвестирования. Регулятор выстраивает общие правила инвестирования для различных субъектов коллективных инвестиций (так, страховые организации имеют право вкладываться в драгоценные металлы), отметил Ногин.
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил что действующие строгие нормативные требования по инвестированию пенсионных средств выступали тормозом развития сектора НПФ и требовали изменений, на что указывали участники индустрии не один год. По словам Когана, появившиеся относительно недавно новые инструменты денежного рынка дают более конкурентные доходности по сравнению с банковскими депозитами, что может повысить доходность НПФ, при этом участие инфраструктуры Московской биржи фактически нивелирует кредитный риск.
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Комментарии 8
Личный счет , Видео , Рынки , Михаил Коган , Юрий Ногин , Госдума , Московская биржа , газета "Известия"
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