Средства, находящиеся под управлением негосударственных пенсионных фондов (НПФ), будут вкладываться в золото, серебро и платину, пишут «Известия». Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму . Таким образом предполагается оживить область инвестиций пенсионных накоплений. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, существуют достаточно надежные инструменты, которые могут поработать на будущие пенсии россиян. В частности, это клиринговые сертификаты участия, которые формируются на Московской бирже . На этой же площадке работают и депозиты с центральным контрагентом, куда также предлагается направить средства.

Спрос на драгоценные металлы велик. Большинство центробанков активно пополняют свои резервы золотом, добыча в последние годы за этими потребностями не успевает, хотя и постепенно растет. Интерес населения к драгоценным металлам так же велик, так что нет сомнения, что НПФ, если им разрешат, будут активно пользоваться новыми инструментами.

По мнению директора рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрия Ногина , вложения в золото в нынешней ситуации могут считаться защитными для любых инвесторов. Он добавил, что еще один смысл изменений — унификация правил инвестирования. Регулятор выстраивает общие правила инвестирования для различных субъектов коллективных инвестиций (так, страховые организации имеют право вкладываться в драгоценные металлы), отметил Ногин.