Названа разница в зарплатах в Москве и регионах 

Разница в зарплатах для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) между Москвой и регионами может составлять до 40-50%. Об этом со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ru» пишет РИА Новости.

Так, водители в Москве и Подмосковье могут рассчитывать в среднем на 79 тысяч рублей в месяц. На Дальнем Востоке за ту же работу заплатят около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Врачи в Москве могут получать в среднем 101 тысячу рублей. В регионах же — от 35 тысяч в Екатеринбурге до 76 тысяч в Новосибирске.

Согласно исследованию, самую высокую среднюю зарплату педагогам предлагают в Подмосковье (69 тысяч рублей), Омске (59 тысяч) и Москве (48 тысяч). В Крыму учителя в среднем получают 34 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей.

Больше денег, чем в регионах, в Москве предлагают также продавцам (около 45 тысяч рублей) и охранникам (около 48 тысяч рублей). При этом в Нижнем Новгороде продавцы могут рассчитывать на 22 тысячи рублей, а в Ростове-на-Дону — на 35 тысяч рублей. Охранники в Брянске в среднем получают около 44 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты около 30 тысяч рублей.