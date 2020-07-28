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Реальные пенсии в России будут расти до 2024 года 

Vse42.ru и ещё 12 4 часа назад
Россиянам пообещали реальный рост пенсий
Фото: РИА Новости
В Министерстве труда сообщили, что размер выплат пенсионерам, которые не имеют официальной работы, определяется российским федеральным законом и будет увеличиваться до 2024 года.
В Министерстве труда России сообщили, что индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам определяется не указами Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а законом от № 350-ФЗ.
В документе говорится, что в период с 2021 по 2024 годы размер пенсий будет выше уровня ожидаемой инфляции. Отмечается, что с начала 2021 года выплаты будут проиндексированы на 6.3%, в 2022 году — на 5.9%, индексация в 2023 году составит 5.6%, а с 1 января 2024 году — 5.5%.
— Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий, — цитирует ведомство РИА «Новости».
Также сотрудники Минтруда подчеркнули, после 2024 года увеличение размера пенсионных выплат будет зависеть от бюджета Пенсионного фонда.
Ранее сообщалось, что в августе будет произведена корректировка пенсионных выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет происходит ежегодно, поэтому для него не нужно обращаться в Пенсионный фонд.
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Комментарии 42
Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Владимир Путин , Минтруд , РИА Новости
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