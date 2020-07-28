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Россиянам пообещали реальный рост пенсий 

Lenta.ru и ещё 10 22 минуты назад
Россиянам пообещали реальный рост пенсий
Фото: РИА Новости
Рост реальных пенсий до 2024 года обеспечен размерами индексации пенсий неработающим пенсионерам, которые определены в соответствии с федеральным законом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.
Согласно заявлению представителей ведомства, после этого срока выплаты будут расти в зависимости от увлечения доходов Пенсионного фонда России (ПФР). Они также отметили, что в следующие четыре года размер индексации будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента, а с 2022 года — на 5,9 процента. В последующие два года уровень индексации составит 5,6 процента и 5,5 процента соответственно.
Ранее Пенсионный фонд пообещал работающим пенсионерам увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа. В ведомстве рассказали, что он коснется получателей накопительной пенсии, а также участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Выплаты увеличатся на 9,13 и 7,99 процента соответственно.
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Комментарии 2
Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Пенсионный фонд РФ
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