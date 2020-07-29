В России у страховщиков появится возможность назначать тариф персонально каждому водителю, а работающим пенсионерам начнут индексировать пенсии. «Российская газета» рассказала о том, как изменится жизнь россиян в августе.

С 24 августа вступают в силу поправки, благодаря которым страховщики смогут назначать тариф персонально каждому водителю. Таким образом, если водитель аккуратный, тариф для него может быть максимально снижен. При этом нарушения, выявленные с помощью камер автоматической фиксации, на размер тарифа не повлияют.

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. При этом пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В этом году максимальная прибавка составит 279 рублей.

Также с августа при ликвидации организации работники смогут получить еще три зарплаты, а иностранные студенты-очники — легально подрабатывать в свободное от учебы время.

По данным издания, в августе клиентам «Яндекс. Денег», QIWI , WebMoney, PayPal , VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, придется вносить на них деньги только через счет в банке, а не анонимно через платежные терминалы. А у бизнеса в Арктике появятся новые льготы. Так, можно будет обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты.