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Как изменится жизнь россиян в августе 

Алиса Селезнёва и ещё 5 2 часа назад
В России у страховщиков появится возможность назначать тариф персонально каждому водителю, а работающим пенсионерам начнут индексировать пенсии. «Российская газета» рассказала о том, как изменится жизнь россиян в августе.
С 24 августа вступают в силу поправки, благодаря которым страховщики смогут назначать тариф персонально каждому водителю. Таким образом, если водитель аккуратный, тариф для него может быть максимально снижен. При этом нарушения, выявленные с помощью камер автоматической фиксации, на размер тарифа не повлияют.
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. При этом пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В этом году максимальная прибавка составит 279 рублей.
Также с августа при ликвидации организации работники смогут получить еще три зарплаты, а иностранные студенты-очники — легально подрабатывать в свободное от учебы время.
По данным издания, в августе клиентам «Яндекс. Денег», QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, придется вносить на них деньги только через счет в банке, а не анонимно через платежные терминалы. А у бизнеса в Арктике появятся новые льготы. Так, можно будет обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты и участники рабочей группы при Общероссийском народном фронте направили в Минюст предложения о введении ряда новых штрафов для автомобилистов. Так, предложено утвердить периодичность штрафов за длящиеся нарушения, к примеру, езду без диагностической карты и полиса ОСАГО, а также расширить виды нарушений, которые могут быть зафиксированы с помощью видеорегистраторов.
Комментарии 12
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , PayPal , Минюст РФ , Qiwi , "Российская газета"
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