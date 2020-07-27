«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту 

Экономист Владислав Жуковский посоветовал покупать валюту при курсе в 68-70 рублей за доллар. Об этом сообщает НСН.
По мнению Жуковского, в последнее время рубль рос благодаря голосованию по поправкам к Конституции, но дальнейшего укрепления не будет, так как экономика находится в «коматозном» состоянии.
«О каком укреплении рубля может идти речь, если у нас на глазах сжимается приток валюты по внешнеэкономической деятельности?» — заявил он.
Экономист отметил, что разговоры о деноминации начинаются, когда «дело пахнет керосином» и появляется угроза очередной девальвации.
По словам Жуковского, слабый рубль — способ максимизации доходов для крупных экспортеров сырья, Минфина и Центробанка.
«Поэтому я думаю, что по 68, по 70 рублей за доллар на горизонт 1,5-2 года можно смело покупать валюту», — заключил он.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи днем 27 июля доллар падал на 21 копейку, до 71,525 рубля, а евро впервые с 22 апреля поднялся выше 84 рублей.