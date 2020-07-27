«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту 

Экономист Владислав Жуковский посоветовал покупать валюту при курсе в 68-70 рублей за доллар. Об этом сообщает НСН.

По мнению Жуковского, в последнее время рубль рос благодаря голосованию по поправкам к Конституции, но дальнейшего укрепления не будет, так как экономика находится в «коматозном» состоянии.

«О каком укреплении рубля может идти речь, если у нас на глазах сжимается приток валюты по внешнеэкономической деятельности?» — заявил он.

Экономист отметил, что разговоры о деноминации начинаются, когда «дело пахнет керосином» и появляется угроза очередной девальвации.

Центробанка. По словам Жуковского, слабый рубль — способ максимизации доходов для крупных экспортеров сырья, Минфина

«Поэтому я думаю, что по 68, по 70 рублей за доллар на горизонт 1,5-2 года можно смело покупать валюту», — заключил он.