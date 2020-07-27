Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать 

Уменьшить сумму в квитанции ЖКХ можно, отключив одну или несколько услуг, пишет Life.ru.

Зачастую жильцы платят за те услуги, которыми на деле не пользуются, например, радиоточкой. Отключить радиоточку можно через портал госуслуг, если квитанция приходит в формате Единого платежного документа (ЕПД), или через ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», если квитанция приходит в другом формате.

Также отказаться можно от общедомовой антенны и от домашнего телефона. Однако перед отключением любой из услуг следует проверить, нет ли задолженностей по оплате.

«Оплата распределяется по всем имеющимся в счете-фактуре строчкам пропорционально указанным в них суммам. Поэтому, не уплатив за одну услугу, можно остаться быть должным за всё», — отмечает генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.