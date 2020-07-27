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Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать 

Вероника Полынина 3 часа назад
Уменьшить сумму в квитанции ЖКХ можно, отключив одну или несколько услуг, пишет Life.ru.
Зачастую жильцы платят за те услуги, которыми на деле не пользуются, например, радиоточкой. Отключить радиоточку можно через портал госуслуг, если квитанция приходит в формате Единого платежного документа (ЕПД), или через ФГУП «Российские сети вещания и оповещения», если квитанция приходит в другом формате.
В России изменились тарифы за услуги ЖКХ
Также отказаться можно от общедомовой антенны и от домашнего телефона. Однако перед отключением любой из услуг следует проверить, нет ли задолженностей по оплате.

«Оплата распределяется по всем имеющимся в счете-фактуре строчкам пропорционально указанным в них суммам. Поэтому, не уплатив за одну услугу, можно остаться быть должным за всё», — отмечает генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

Как сообщал «Рамблер», Минстрой совместно с Минтрудом проработали инициативу по снижению максимально допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг с 22 до 15% от дохода семьи. Предложение направлено на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.
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Личный счет , Видео , Минтруд , Минстрой
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