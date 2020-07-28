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Как вырастут пенсии к 2024 году 

Мария Иванова и ещё 29 1 час назад
В Министерстве труда рассказали, что реальные пенсии россиян будут расти до 2024 года благодаря зафиксированным федеральным законом размерам индексации. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство обратилось в Минтруд из-за слухов о заморозке размера пенсий. В ведомстве объяснили, что размеры индексации выплат определены в Федеральном законе номер 350-ФЗ от 3 октября 2018 года.
По этому документу, в 2021-2024 годах индексация будет выше уровня ожидаемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии поднимут на 6,3 процента, в начале 2022-го — на 5,9 процента, с 1 января 2023 года — на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го — на 5,5 процента.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — заверили в ведомстве.

В министерстве добавили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличивать, исходя из роста бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) . В таких условия уровень пенсий не сохранится, а вырастет.
Как сообщал «Рамблер», с 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.
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Личный счет , Видео , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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