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Россиянам дали советы после обвала рубля 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Россиянам, хранящим сбережения в европейской валюте, не стоит обменивать накопления на рубли, если для этого нет острой необходимости, заявил Ura.ru экономист Константин Селянин. Хранить деньги в евро, уверяет он, в настоящий момент выгодно.
Подозрительные накопления россиян конфискуют
Специалист отметил, что обладателям накоплений в евро не стоит делать поспешных выводов, наблюдая за ситуацией на рынке. Сбережения в европейской валюте, по его словам, помогают защититься от девальвации рубля. Другое дело, если деньги срочно понадобились, отметил специалист. В этом случае, уверяет он, «чуть-чуть повезло».

«Никаких специальных действий из-за этого (скачка курса евро) делать не стоит», — подчеркнул Селянин.

Эксперт добавил, что ослабление рубля по отношению к евро незначительно скажется на обывателе, поскольку доля товаров, импортируемых в Россию из Европы, не так велико.
Накануне, как сообщал «Рамблер», курс евро впервые за три месяца преодолел отметку в 84 рубля. Аналитики не исключают, что в ближайшее время европейская валюта продолжит укрепление и уже в августе будет стоить 85 рублей. При этом не исключен и резкий скачок до 88-90 рублей за единицу евро.
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Личный счет , Видео , Константин Селянин
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