Россияне массово забирают валюту из банков

По расчетам Осадчего, клиенты в июне забрали с валютных депозитов 356,45 млн долларов и положили на текущие счета 846,69 млн долларов. Речь идет о банках, раскрывающих отчетность на сайте ЦБ, среди них нет системно значимого Промсвязьбанка

По мнению экспертов, основная причина оттока средств с валютных депозитов — их низкая доходность. Предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах. Уровень ставок по валютным вкладам зависит от денежно-кредитной политики центробанков.

По данным ЦБ, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли 89,56 млрд долларов, за месяц увеличившись на 593 млн долларов. Как отметил Осадчий, в апреле — июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше 2 млрд долларов, а на текущие счета за те же три месяца поступило 1,9 млрд долларов, оценил аналитик БКФ Банка. Также в системно значимых банках наблюдался переток средств с депозитов на счета в иностранной валюте.

На текущих счетах могут «оседать» средства с вкладов, которые невозможно продлить, полагают эксперты. Так, с лета 2019 года многие крупные банки перестали принимать депозиты в евро, возможно, сейчас ситуация такова, что наступает время окончания срока действия вкладов предыдущих лет. Эту версию подтверждают в Райффайзенбанке, который больше не открывает депозиты в евро и долларах. Также в 2020 году прием вкладов в долларах приостановил Росбанк. В Московском Кредитном Банке отток средств клиентов с валютных депозитов и счетов объяснили «колебаниями курса рубля».