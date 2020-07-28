Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.56
$
71.87
84.00
84.29
Прогноз
03.08 – 10.08
$
73.00
84.90
Индексы и котировки Brent
44.12
+0.18 Золото
1939.22
–0.01 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1740
+0.0395
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов 

Банки.ру 58 минут назад
Россияне массово забирают валюту из банков
Фото: EPA
Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии, пишет РБК. Это следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля. Отток 602,4 млн долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков, оценил аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Так, в ВТБ отток составил 470,9 млн долларов, в Райффайзенбанке — 55,9 млн долларов, в Альфа-Банке — 49,1 млн долларов, в ЮниКредит Банке — 18,4 млн долларов, в «Открытии» — 13,7 млн долларов, в Московском Кредитном Банке — 26,7 млн долларов, в Росбанке — 23,8 млн долларов.
По расчетам Осадчего, клиенты в июне забрали с валютных депозитов 356,45 млн долларов и положили на текущие счета 846,69 млн долларов. Речь идет о банках, раскрывающих отчетность на сайте ЦБ, среди них нет системно значимого Промсвязьбанка.
По мнению экспертов, основная причина оттока средств с валютных депозитов — их низкая доходность. Предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах. Уровень ставок по валютным вкладам зависит от денежно-кредитной политики центробанков.
По данным ЦБ, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли 89,56 млрд долларов, за месяц увеличившись на 593 млн долларов. Как отметил Осадчий, в апреле — июне с валютных депозитов клиенты сняли чуть больше 2 млрд долларов, а на текущие счета за те же три месяца поступило 1,9 млрд долларов, оценил аналитик БКФ Банка. Также в системно значимых банках наблюдался переток средств с депозитов на счета в иностранной валюте.
На текущих счетах могут «оседать» средства с вкладов, которые невозможно продлить, полагают эксперты. Так, с лета 2019 года многие крупные банки перестали принимать депозиты в евро, возможно, сейчас ситуация такова, что наступает время окончания срока действия вкладов предыдущих лет. Эту версию подтверждают в Райффайзенбанке, который больше не открывает депозиты в евро и долларах. Также в 2020 году прием вкладов в долларах приостановил Росбанк. В Московском Кредитном Банке отток средств клиентов с валютных депозитов и счетов объяснили «колебаниями курса рубля».
Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
Банки.ру: последние новости
Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании Банки на 30% реже стали отказывать клиентам в обслуживании Премьер-министр пообещал вернуть до 15 тыс. рублей за отдых в российских регионах Премьер-министр пообещал вернуть до 15 тыс. рублей за отдых в российских регионах
Комментарии 4
Личный счет , Экономика , Максим Осадчий , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Банк Корпоративного Финансирования , Промсвязьбанк , ЮниКредит Банк , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар может повторить 2008 год
Доллар может повторить 2008 год
Дания сдалась: «Северный поток-2» достроят двумя судами
Дания сдалась: «Северный поток-2» достроят двумя судами
Скандал с товарами из Армении разразился в РФ
Скандал с товарами из Армении разразился в РФ
«Банкам придёт конец»: россияне массово заберут вклады?
«Банкам придёт конец»: россияне массово заберут вклады?
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение