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Мошенники предлагают заработать на криптовалюте 

Финмаркет и ещё 6 1 час назад
Мошенники предлагают заработать на криптовалюте
Фото: РИА Новости
Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты "комиссии". За первое полугодие "Лаборатория Касперского" насчитала в рунете более 23 тыс. скам-ресурсов — сайтов, где за комиссию или "закрепительный платеж" пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, например, за прохождение опроса, рассказали "Коммерсанту" в компании. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. А эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества на подобных сайтах — обещание заработка на майнинге криптовалюты (предоставление вычислительной мощности для функционирования криптовалютных платформ, за которое обычно предусмотрено вознаграждение) в браузере.
Пользователю обещают до 20 тыс. руб. в час за сдачу в аренду неиспользуемых мощностей его устройства. Ему предлагается оплатить верификацию, чтобы получить деньги, рассказал "Коммерсанту" технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
В систему встроен счетчик "заработанных" денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тыс. руб. Пока мошенники списывают только 400 руб. за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, предупреждает эксперт.
В подобных схемах могут задействоваться небольшие и непопулярные платежные системы, поскольку современные средства защиты в них используются в минимальном объеме, добавляет гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. При совершении платежа в интернете Артем Гавриченков рекомендует пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.
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Личный счет , Лаборатория Касперского
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