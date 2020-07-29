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Эксперты: зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню до конца года 

News.ru и ещё 2 55 минут назад
Зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню
Фото: ТАСС
Рынок труда начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Так, в июне фонд оплаты труда сократился на 4% по сравнению с июнем прошлого года. В апреле и мае расходы компаний на зарплату падали на 6% и 8% соответственно.
Больше всего фонд оплаты труда сократился в сфере общепита и гостиничного бизнеса — падение составило 27,8%, пишут «Известия». В туриндустрии сокращение зарплат произошло на 23,9% к уровню прошлого года. В сфере аренды и лизинга зарплаты упали на 18,8%, кинопроката — на 18,6%, авиакомпании снизили оплату труда на 17,3%, казино на 16,2%, страховой бизнес на 15,3%.
В ряде отраслей зарплата в период пандемии выросла. Это телекоммуникации, где платить стали на 11,3% больше, металлургия и госслужба (5,2%), медицина (2,1%), образование (1,3%), приводят данные исследования сервисы «Работа.ру» и «Сберданные».
Снизились за последние три месяца доходы половины населения страны. Полную потерю заработка ощутили на себе 2,5% населения и только 6% из них получили пособия по безработице.
Но при всём этом специалисты наблюдают оживление рынка труда. Так, количество новых вакансий по сравнению с маем выросло в полтора раза, число уникальных вакансий — на 16%. Выяснилось, что работодатели предпочитают в кризис не увольнять работников, а сокращать им премии и зарплаты.
До конца года зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню, если не будет второй волны ограничений по коронавирусу, предполагают эксперты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты сервиса «Работа.ru» назвали разницу в зарплатах россиян в Москве и регионах. Согласно исследованию, самые большие заплаты водителям платят в Москве и Московской области (в среднем 79 тысяч рублей), на Дальнем Востоке (67 тысяч рублей).
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Личный счет , газета "Известия"
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