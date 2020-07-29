Россияне снова прячут валюту в матрацы

В России население энергично снимает валюту с вкладов. Это следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля, сообщает РБК.

Фото: кадр из сериала «Во все тяжкие» кадр из сериала «Во все тяжкие»

Суммарно отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд., в апреле – $1,1 млрд. из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн. из семи, пишет издание.

В Moody’s считают, что основной причиной оттока средств с валютных депозитов является низкая доходность.

Напомним, тенденция к сокращению объема валютных вкладов в российских банках наметилась еще в январе-феврале: тогда их объем падал на 0,42% и 1,89% соответственно. Но даже февральские показатели катастрофическими не выглядели.

В марте же отток средств с валютных депозитов физических лиц составил, по данным Банка России, $4,99 млрд. в долларовом эквиваленте – 5,29% от общей суммы валютных депозитов. Таким образом, был побит предыдущий месячный рекорд, поставленный в сентябре 2014 года – тогда отток составил $3,64 млрд (4,02%).

Как следовало из мартовских данных ЦБ , больше всего «похудели» вклады физических лиц сроком от 31 дня до одного года – на 8,43% ($1,24 млрд), вклады сроком свыше одного года потеряли 5,94% ($3,32 млрд), вклады до востребования и сроком до 30 дней – 1,82% ($0,43 млрд). Объем рублевых вкладов при этом практически не изменился, показав чисто символический рост на 0,08%.

По традиции, в России в период кризиса, да еще на фоне резкой девальвации рубля, население склонно валюту покупать, а не тратить. Но, видимо, прошлые кризисы научили вкладчиков более рациональному поведению: люди переводят средства в инвестиционные инструменты, где доходность выше. Или просто снимают валюту с вкладов – от греха подальше.

Что делать, если у вас валютный вклад, на каких инструментах сегодня возможно заработать?

– В современном мире очень мало способов сохранить деньги, – отмечает председатель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. – Для того, чтобы заниматься чем-то кроме вкладов, надо иметь соответствующее образование, и уметь анализировать ситуацию. Чтобы покупать акции, надо в этом что-то понимать – советовать людям заниматься этим просто так я бы не стал.

Добавлю, если вы ходите покупать финансовые инструменты, то должны не только иметь некоторую подготовку, но и располагать свободным временем. Надо следить за ситуацией и принимать разные решения: иногда что-то купить, иногда продать. Я сомневаюсь, что многие могут этим заниматься.

«СП»: – Если акции не выход, то что тогда?

– В современном мире, повторюсь, безопасных активов становится очень мало, или они вообще никакой доходности не приносят. Это общемировая тенденция – сегодня очень трудно сохранить деньги. По сути, это кризис сохранения богатства. Даже чтобы просто сохранить деньги, нужно прилагать колоссальные усилия. Это как в «Алисе в стране чудес»: нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее.

В такой ситуации становятся невозможными инвестиции, нужно все время покупать и продавать. Неслучайно все более востребованной становится профессия управляющего активами – но мелкими капиталами они не занимаются.

Так что нельзя посоветовать гражданам конкретно: покупайте золото, или откройте металлический счет, или откройте индивидуальный инвестиционный счет. Понятно, все это возможно – но все эти варианты необходимо анализировать. И во всех случаях, замечу, имеются подводные камни.

Причем, эта тенденция будет только усиливаться. Мировые центральные банки проводят авантюрную политику – продолжают наводнять экономики деньгами. И это подрывает как основы конкуренции, так и основы стоимости. В такой обстановке сохранить деньги – действительно проблема.

Ситуацию осложняет тенденция на сокращение оборота наличных денег. Хотя, на деле, именно наличные деньги в современной ситуации становятся средством инвестиций.

«СП»: – То есть, гражданам имеет смысл вкладываться в наличную валюту, как в прежние времена?

– Парадоксально, но сейчас во всем мире кэш – едва ли не лучшая инвестиция. Тот, кто имеет наличный кэш, оказывается в выигрыше.

Отличие наличных денег от безналичных весьма существенное. Даже когда вы держите на счете в банке безналичные деньги, вы принимаете много рисков. Это риски конкретного финансового учреждения, страновые риски, и даже частично риски мировой финансовой системы.

Когда вы берете наличную купюру, на ней написано, что это фактически долговая расписка государства. А если вы купюру сдали в банк – все, вы расписку потеряли, и вам никто не должен. В этом смысле безналичные деньги ближе к финансовым инструментам, чем к обычным деньгам.

Это значит, в нынешней ситуации не надо стыдиться того, что у вас наличные, в том числе валюта. Напротив, иногда наличные – это самая правильная и выгодная стратегия. Как показывает наше прошлое, в дни кризисов те, у кого имелась наличная валюта, прожили суровые времена лучше, чем те, кто играли в разные игры.

«СП»: – Получается, сокращение валютных вкладов в банках – закономерное явление?

– Валютные вклады, конечно, должны уменьшаться. Прежде всего, люди стали жить хуже – логично, что они начали проедать сбережения. Частично это компенсируется кредитованием, но многие кредиты брать не хотят.

Плюс, конечно, играет роль тенденция на понижение ставок, которая необратима. Это также отражение процессов в мировой финансовой системе – банки давно не платят по валютным вкладам.

Мне, если честно, трудно понять людей, которые до сих пор держат валюту на банковских счетах. Не совсем понятна их мотивация: зачем, в условиях нулевой ставки, держать валюту на вкладе – не имея никакой выгоды?

В обстановке всеобщего мирового кризиса, в преддверии потенциального российского кризиса, риски для вкладов возрастают, что бы кто не говорил. И если у вас нет премии за риск – просто нет смысла держать деньги на вкладе. И особенно – на валютном.

Я считаю, нерационально класть куда-то деньги, если ты можешь держать их дома с той же выгодой (без дохода с вклада). По крайней мере, в последнем случае с деньгами точно ничего не случится – я считаю, риски хранения наличных дома не выше, чем нынешние риски хранения денег в банке.