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«За счет сокращения пенсионеров». В Госдуме объяснили принцип индексации пенсий 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отметил, что наблюдает тенденцию на постепенную ликвидацию пенсионного обеспечения в стране.
В Минтруде России пообещали обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года. Как пояснили в ведомстве, размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом. Это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, а потом их повышение будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представляющий партию «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН заявил, что после 2025 года повышение размера пенсии маловероятно.

«Поскольку "антипенсионная" реформа сократила количество пенсионеров в стране, то за счет этого резерва ближайшие несколько лет рост пенсий действительно будет опережать уровень инфляции. И в среднем он составит 6-7% в год при ожидаемой инфляции порядка 4%. Но к 2028 году этот резерв будет исчерпан окончательно, потому что повышение пенсионного возраста в целом закончится. А к 2025 году закончится повышение пенсионного возраста в отношении женщин. Там несколько отличаются параметры, как вы помните. Если, конечно, после этого еще раз поднять пенсионный возраст, то пенсии можно будет продолжать индексировать. Так что власти нашли только один резерв повышения пенсии — это сокращение числа самих пенсионеров. Это стратегический шаг — ликвидировать у нас в стране право на пенсионное обеспечение. А тактика — за счет такой стратегии немного приподнять пенсии тем, кто остался», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку в 9,1% к страховой части пенсии. Уточняется, что пенсионерам не нужно никуда ходить с заявлениями, перерасчет произведут автоматически.
В Министерстве труда обещают, что согласно Федеральному закону, в 2021 — 2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции.
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Комментарии 2
Личный счет , Видео , Олег Шеин , Минтруд , Госдума , Справедливая Россия
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