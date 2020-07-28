Названа минимальная стоимость туров в Турцию

Самый дешевый тур в Турцию с вылетом в первую неделю августа обойдется в 57 070 рублей (семь дней на двоих в Стамбуле). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Минимальная стоимость путевки в четырехзвездочный отель турецкой Алании составляет 61,9 тысячи рублей на двоих (неделя по системе «все включено»). Стоимость туров в Танзанию начинается от 156,5 тысячи рублей. Реальных продаж туров в африканскую страну российские турагентства пока не зафиксировали.

В АТОР отметили, что минимальные цены на зарубежные курорты 1-7 августа «существенно выше, чем даже экзотический Байкал».

Так, недельный тур на Байкал на начало августа обойдется в 46 170 рублей на двоих (включены завтраки). Самые дешевые туры предлагает Крым: кемпинг вблизи мыса Тарханкут будет стоить 24 571 рубль на двоих (без питания). Самое доступное предложение Краснодарского края — неделя в гостевом доме в Вардане стоимостью 26 300 за двоих (без питания).

Как писал «Рамблер», Россия возобновляет международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты отправятся в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы будут отправляться в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан).