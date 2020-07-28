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Минфин разъяснил поправки о зачислении конфискованных средств в ПФР 

Прайм 1 час назад
Минфин РФ готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будет зачисляться в бюджет Пенсионного фонда, для синхронизации с планируемыми изменениями Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Подозрительные накопления россиян конфискуют

"В настоящее время средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы БК РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что соответствующий законопроект подготовлен и внесен в правительство Минюстом.

"В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс, которые разрабатывает Минфин. По сути — это техническая правка в целях синхронизации норм с ГК РФ", — сообщили в пресс-службе министерства.

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Комментарии 16
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Минюст РФ , Минфин , РИА Новости
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