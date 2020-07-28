"В настоящее время средства, конфискованные в рамках "коррупционных" дел, зачисляются в бюджет ПФР. Это — действующие нормы БК РФ. В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения", — сказали в пресс-службе.