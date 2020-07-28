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Недельные расходы россиян выросли на 0,5% 

Rambler News Service 1 час назад
Недельные расходы россиян выросли
Фото: РИА Новости
Повседневные расходы типичной российской семьи в период с 20 по 26 июля составили 4551 рубль, что на 0,5% больше по сравнению с показателем за предшествующую неделю, свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На неделе с 20 по 26 июля объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4551 рубль, что на 0,5% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В годовом выражении недельные расходы выросли на 519 рублей или на 12,9%.

«Рост расходов против прошлого года вызван, в первую очередь, эффектом низкой базы, а рост против прошлой недели не выходит за пределы флуктуаций расходов. Поэтому, несмотря на цифры, говорить о структурном росте пока рано», — отметили аналитики.

Исследование холдинга «Ромир» основано на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.
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