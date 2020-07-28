Названы причины оттока валютных вкладов в России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, с чем может быть связан отток валютных вкладов в России.

По его словам, одной из причин стало снятие режима самоизоляции и необходимость снять средства с депозитов, чтобы восполнить сокращение доходов. Другим вариантом может быть желание людей приобрести недвижимость в ипотеку по очень низким ставкам.

"Третье — это ожидание девальвации рубля. Исторически накануне августа россияне снимают больше средств с депозитов" — отметил Деев в комментарии "Известиям".

Также он добавил, что отток средств частично связан с туристическим сезоном, а также с низкими ставками по вкладам, которые не компенсируют размер инфляции.

Как ранее сообщал РБК, клиенты семи из 11 системно значимых банков в июне забрали с депозитов в иностранной валюте 602,4 миллиона долларов, что почти на сто миллионов больше, чем отток из семи системно значимых кредитных организаций в мае.