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Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России 

РИА Новости 50 минут назад
Названы причины оттока валютных вкладов в России
Фото: РИА Новости
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, с чем может быть связан отток валютных вкладов в России.
По его словам, одной из причин стало снятие режима самоизоляции и необходимость снять средства с депозитов, чтобы восполнить сокращение доходов. Другим вариантом может быть желание людей приобрести недвижимость в ипотеку по очень низким ставкам.

"Третье — это ожидание девальвации рубля. Исторически накануне августа россияне снимают больше средств с депозитов" — отметил Деев в комментарии "Известиям".

Также он добавил, что отток средств частично связан с туристическим сезоном, а также с низкими ставками по вкладам, которые не компенсируют размер инфляции.
Как ранее сообщал РБК, клиенты семи из 11 системно значимых банков в июне забрали с депозитов в иностранной валюте 602,4 миллиона долларов, что почти на сто миллионов больше, чем отток из семи системно значимых кредитных организаций в мае.
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Комментарии
Личный счет , Артем Деев , газета "Известия"
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