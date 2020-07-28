В льготной ипотеке в России увидели опасность

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5 процента может быть опасно для российского бюджета. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, программа должна оставаться исключительно антикризисной. Об этом он заявил на конференции «Ведомостей», сообщает РБК.

«Значительное расширение программ субсидирования за пределами "антикризиса" может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10-15 лет. При этом если ставка субсидирована, она ниже рыночной, она не будет рефинансирована, и срок жизни этих кредитов по факту будет больше, чем те [средние] семь лет, которые они сейчас живут», — сказал Моисеев.

По его мнению, подобная ситуация приведет к непредсказуемым расходам в дальнейшем.

Еще одним риском стал растущий показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. В министерстве признали, что примерно 40 процентов россиян не могут позволить себе жилищный кредит даже под ноль процентов.

«Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей», — подчеркнул замминистра.