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Расширение льготной ипотеки в России признали опасным 

Lenta.ru 19 минут назад
В льготной ипотеке в России увидели опасность
Фото: ТАСС
Расширение программы льготной ипотеки под 6,5 процента может быть опасно для российского бюджета. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, программа должна оставаться исключительно антикризисной. Об этом он заявил на конференции «Ведомостей», сообщает РБК.

«Значительное расширение программ субсидирования за пределами "антикризиса" может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10-15 лет. При этом если ставка субсидирована, она ниже рыночной, она не будет рефинансирована, и срок жизни этих кредитов по факту будет больше, чем те [средние] семь лет, которые они сейчас живут», — сказал Моисеев.

По его мнению, подобная ситуация приведет к непредсказуемым расходам в дальнейшем.
Еще одним риском стал растущий показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. В министерстве признали, что примерно 40 процентов россиян не могут позволить себе жилищный кредит даже под ноль процентов.

«Мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей», — подчеркнул замминистра.

О льготной ипотеке под 6,5 процента в апреле 2020 года объявил президент страны Владимир Путин. Заемщики смогут приобрести на выделенные банками средства жилье комфорт-класса. Подать заявку можно до 1 ноября 2020 года. Размер кредита для Москвы и Санкт-Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для регионов — 6 миллионов рублей.
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Личный счет , Недвижимость , Владимир Путин , Ведомости
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