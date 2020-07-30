Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.30
$
72.55
85.10
85.50
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
44.09
–0.11 Золото
1967.44
–0.10 РТС
1257.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1791
+0.0379
15.07
1.1412
26.07
17.07
03.07

Кому повысят пенсии с 1 августа 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
С 1 августа пенсии повысятся у работающих пенсионеров. При этом на перерасчёт могут рассчитывать только те граждане, кто был трудоустроен в 2019 году и за кого работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд.
Подавать заявление для перерасчета выплаты не требуется — её размер скорректируют в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в 2019 году. Произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет. «Важно помнить, что корректировка при очень высокой зарплате подлежит ограничению: в расчёт в данном случае берётся не более трёх заработанных за год пенсионных баллов», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Также с 1 августа будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их получают граждане 1967 года рождения и моложе.
Парламентская газета: последние новости
В августе расширится тарифный коридор ОСАГО В августе расширится тарифный коридор ОСАГО Излишне уплаченные пенсионные взносы могут вернуть россиянам Излишне уплаченные пенсионные взносы могут вернуть россиянам Россиянам хотят запретить использовать ИИС для инвестирования в иностранные ценные бумаги Россиянам хотят запретить использовать ИИС для инвестирования в иностранные ценные бумаги
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Елена Бибикова , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безработным хотят платить среднюю зарплату
Безработным хотят платить среднюю зарплату
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
Конец нефтяной эры: Даны неутешительные прогнозы
Конец нефтяной эры: Даны неутешительные прогнозы
С чем связано рекордное за два года ослабление доллара США
С чем связано рекордное за два года ослабление доллара США
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение