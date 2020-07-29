В Минюсте России пояснили, что поправки о конфискации незаконно добытых средств в пользу Пенсионного фонда коснутся только госслужащих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Законопроекты устанавливают механизм, позволяющий обращать в доход страны денежные средства с лицевых счетов должностных лиц, которые обязаны предоставлять отчет о своих и семейных доходах.
Речь идет о федеральных и региональных госслужащих, а также о лицах, занимающих муниципальные должности.
Ранее стало известно, что Минфин подготовил законопроект, согласно которому денежные средства россиян, законность получения которых не доказана, будут перечисляться в Пенсионный фонд России.