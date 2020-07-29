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Излишне уплаченные пенсионные взносы могут вернуть россиянам 

Парламентская газета 2 часа назад
Лишние пенсионные взносы могут вернуть россиянам
Фото: Парламентская газета
В России предлагают изменить порядок уточнения платежа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также возврата излишне уплаченных или взысканных взносов. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
Конституционный Суд Российской Федерации признал, что ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах не соответствующим Конституции страны.
Отмечается, что проведение таких расчётов без учёта структуры тарифа страховых взносов — его солидарной и индивидуальной частей — и того обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай, недопустимо. Ведь такой подход может привести к изменению сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносах (средствах). И, как следствие, к уменьшению такого обеспечения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поэтому авторы документ предлагают внести изменения в отдельные положения статей 45, 78 и 79 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, действующая редакция которых препятствует уточнению платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, возврату суммы уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Теперь в случае, если по сообщению территориального органа Пенсионного фонда сведения о соответствующей сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, возможно будет провести перерасчёт. Это будет делаться в полном соответствии с законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении. А ко второму чтению необходимо определить, с какой даты будет распространяться действие нового закона на правоотношения. Об этом ранее сообщил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. По его словам, новые нормы, возможно, будут распространяться на правоотношения, возникшие уже с 1 января 2017 года в связи со вступлением в силу норм 243-ФЗ.
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Комментарии
Личный счет , Новые налоги , Дмитрий Юрков , Госдума
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