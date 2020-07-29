Половина россиян не снимают наличные с карт

"По нашим данным, примерно половина активного карточного портфеля с операциями по карте или счету не снимают наличные. Оговорюсь, что это только наши данные — возможно, эти клиенты снимают наличные по картам других банков и в сторонних банкоматах", — рассказал он.
"В среднем по стране около 55% россиян совершают операции дистанционно, это было и до пандемии. Безусловно, был рост в апреле-мае, но он был достаточно умеренным. Например, у нас количество активных сессий в онлайн-банкинге выросло на 12-13% и приблизилось к 30 миллионам сессий в месяц", — поделился информацией зампред правления "Открытия".
"В основном это люди в возрасте, для которых обслуживание в офисе привычнее, а также небольшой процент тех, кто не доверяет онлайн-сервисам", — пояснил он.