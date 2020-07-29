Средний чек на набор первоклассника резко вырос

Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT.

Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.

При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года.

Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году). А число покупок этого товара увеличилось на 38%, отметили специалисты.

Средний чек на покупку дневника составил 142 рубля — это на 34% выше прошлого года. А покупок стало меньше на 21%.

Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что подготовка к школе, как правило, начинается за несколько месяцев до начала учебного года.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного», — сообщили RT в пресс-службе компании.

Ранее в Минпросвещения объявили, что новый учебный год начнётся с 1 сентября в традиционном, очном формате.