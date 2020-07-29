Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.40
$
72.00
84.91
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
71.00
83.00
Индексы и котировки Brent
43.78
+0.16 Золото
1957.49
+0.24 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1736
+0.0336
14.07
1.1400
26.07
17.07
03.07

Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% 

RT на русском и ещё 6 52 минуты назад
Средний чек на набор первоклассника резко вырос
Фото: РИА Новости
Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД» есть в распоряжении RT.
Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее, отмечают аналитики.
При этом число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10% по сравнению с июлем прошлого года.
Кроме того, эксперты проанализировали продажи других школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем в прошлом году). А число покупок этого товара увеличилось на 38%, отметили специалисты.
Средний чек на покупку дневника составил 142 рубля — это на 34% выше прошлого года. А покупок стало меньше на 21%.
Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.
Эксперты «Платформы ОФД» отмечают, что подготовка к школе, как правило, начинается за несколько месяцев до начала учебного года.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также всё более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного», — сообщили RT в пресс-службе компании.

Ранее в Минпросвещения объявили, что новый учебный год начнётся с 1 сентября в традиционном, очном формате.
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
RT на русском: последние новости
СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей В Подмосковье рассказали о поддержке многодетных семей РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие
Россиянам упростят получение денег на оплату ЖКХ
Россиянам упростят получение денег на оплату ЖКХ
Российская экономика идет ко дну
Российская экономика идет ко дну
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
Мир столкнулся с новым препятствием
00:22
Мир столкнулся с новым препятствием
Экономика
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
01:35
Китай не спасет: у «Газпрома» отнимают последнюю надежду
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение