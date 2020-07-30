Кто имеет право на скидку при оплате услуг ЖКХ

Пенсионеры, инвалиды и семьи погибших военнослужащих могут сэкономить на услугах ЖКХ до 30 тысяч рублей в год. Эту возможность дают им льготы, установленные на федеральном и региональном уровнях.

Скидки для семей погибших военнослужащих составляют 60%, инвалиды всех групп, семьи с детьми-инвалидами, ветераны, ликвидаторы радиационных аварий имеют право на 50%-ную скидку, пишет Life со ссылкой на руководителя GR-практики BMS Law Firm Дмитрия Лесняка.

Региональные власти, как правило, устанавливают льготы для многодетных, малоимущих, сирот, пенсионеров. Некоторые пенсионеры могут оплачивать только половину суммы выставленных счетов ЖКХ. Одинокие неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50%-ную скидку при оплате капремонта, люди старше 80 лет и вовсе освобождаются от этой платы.

Многодетные семьи могут получить льготу 30% на оплату коммунальных услуг. Получая субсидию, за год можно сэкономить до 30 тысяч рублей.

Получить льготы можно только в заявительном порядке. автоматические они не назначаются. Узнать о льготах можно в МФЦ или на сайте «Госуслуги». Льготы в разных регионах могут значительно отличаться.