Названы отрасли с максимально урезанными зарплатами

По итогам июня фонд оплаты труда в России сократился в среднем на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В мае наблюдалось сокращение на 7,6%, в апреле — на 6%. В марте же общий фонд оплаты труда еще рос: относительно прошлогоднего показателя он был больше на 1,7%. Это следует из совместного отчета о состоянии рынка труда "Работы.ру" и "Сберданных", пишут "Известия", ознакомившиеся с отчетом.

По мнению экспертов, в первую очередь это связано со снижением зарплат в пострадавших отраслях — многие работодатели отказывались от сокращения персонала, но отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска или снижали премии. В апреле и мае расходы компаний на зарплаты падали сильнее — на 6% и 8% соответственно. Таким образом, можно говорить о частичном восстановлении рынка труда после пандемии, считают эксперты.

В исследовании речь идет не непосредственно о зарплатах, а о фонде оплаты труда. Его сокращение говорит о падении затрат на выплаты сотрудникам. Это может быть связано как с сокращением персонала, так и со снижением размеров вознаграждений при сохранении численности штата.

Также аналитики отследили, насколько работодатели изменили расходы на зарплаты по отраслям. Эти данные отражают ситуацию в марте-мае в сравнении с прошлым годом. Больше всего фонд оплаты труда сократился в сфере гостиниц и общепита (-27,8%), указано в исследовании. На втором месте турагентства, зарплатный фонд которых весной снизился на 23,9% к уровню прошлого года. Следом идут такие категории, как персональные услуги (-20,8%), аренда и лизинг (-18,8%), кино (-18,6%), воздушный транспорт (-17,3%), казино (-16,2%), страхование (-15,3%).

В целом за весну доходы упали у половины работающего населения страны, говорится в исследовании. С увольнениями и полной потерей заработка столкнулись 2,5% сотрудников. Из них 6% получили пособие по безработице, 10% — социальные выплаты, что смогло смягчить снижение доходов.

Вполне вероятно, что до конца года зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню, если не будет второй волны ограничений, полагает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Однако по секторам экономики восстановление будет идти разными темпами, уточнила она.

"Перевозки, транспорт, туризм, гостиничный бизнес, культура и спорт, скорее всего, до Нового года не смогут в полной мере восстановиться, поскольку ограничения есть и продолжаются не только у нас, но и в других странах", — пояснила эксперт.

Однако зарплаты и доходы — не одно и то же, отметила Людмила Иванова-Швец. За счет господдержки семейные бюджеты сокращаются не так резко, как заработки, указала она.