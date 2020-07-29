Михаил Щапов. В России могут ввести налоговый вычет родителям за лечение совершеннолетних детей. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы

«Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения», — приводит РИА «Новости» выдержки из пояснительной записки к законопроекту.

Сумма такого вычета, согласно законопроекту, составит 15 600 рублей в год.

В настоящее время налоговый вычет на лекарственные препараты граждане России могут получить за себя, своих несовершеннолетних детей, супруга, или своих родителей. Новый законопроект предусматривает добавление в список детей (в том числе и усыновленных) и подопечных любого возраста.

Автор нового законопроекта объясняет свои инициативу тем, что нередко дети и после совершеннолетия остаются на иждивении родителей. Например, получают образование, либо в силу физических особенностей, или болезни.