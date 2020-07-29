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Неизвестные доходы будут конфисковывать только у госслужащих 

Артём Кульша 31 минуту назад
Лишь доходы и имущество государственных служащих, законное происхождение которых не может быть доказано, будут переводиться в доход страны. Об этом в пресс-службе Министерства юстиции России сообщили «Интерфаксу».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Министерстве финансов России рассказали о подготовке поправок в Бюджетный кодекс России о том, что денежные средства, законность получения которых не может быть доказана, будут перечисляться в доход бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) . Там мотивировали необходимость принятия соответствующих поправок необходимостью синхронизации Бюджетного кодекса с Гражданским кодексом (ГК) России.
Сегодня в Министерстве юстиции России сообщили, что изменения в законодательство, предлагаемые Министерством финансов, коснутся исключительно должностных лиц, которые обязаны представлять сведения о своих, супруга или супруги и несовершеннолетних детей доходах, если их сумма превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года.
Комментарии 8
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Минюст РФ , Минфин , Интерфакс
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