Лишь доходы и имущество государственных служащих, законное происхождение которых не может быть доказано, будут переводиться в доход страны. Об этом в пресс-службе Министерства юстиции России сообщили «Интерфаксу».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Министерстве финансов России рассказали о подготовке поправок в Бюджетный кодекс России о том, что денежные средства, законность получения которых не может быть доказана, будут перечисляться в доход бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) . Там мотивировали необходимость принятия соответствующих поправок необходимостью синхронизации Бюджетного кодекса с Гражданским кодексом (ГК) России.

Сегодня в Министерстве юстиции России сообщили, что изменения в законодательство, предлагаемые Министерством финансов, коснутся исключительно должностных лиц, которые обязаны представлять сведения о своих, супруга или супруги и несовершеннолетних детей доходах, если их сумма превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года.