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Инструкция: как получить кешбэк за путешествия по России 

Мария Иванова 1 час назад
Инструкция: как получить кешбэк за путешествия по России
Фото: ТАСС
Ростуризм составил инструкцию из шести шагов, необходимых для получения кешбэка за туристические поездки по России. Об этом сообщается на сайте агентства.
В первую очередь необходимо зарегистрироваться в Программе лояльности платежной системы «МИР». Регистрация доступна уже сейчас.
Затем необходимо дождаться запуска программы в августе 2020 года. День старта будет назван в ближайшее время.
Третий шаг: после страта программы зайти на национальный портал мирпутешествий.рф, выбрать регион или направление для путешествия.
Когда регион определен, необходимо выбрать турпакет для путешествия по России или гостиницу на любое количество туристов.
Пятый шаг: оплатить картой «МИР» полную стоимость турпакета или проживания. Оплату нужно совершить на сайте гостиницы или туроператора (оплата в офисе туроператора или гостиницы, оплата наличными или через банковский терминал в рамках программы невозможна).
Как писал «Рамблер», власти решили возвращать россиянам от пяти до 15 тысяч рублей за путешествия по России. На это предусмотрена субсидия из федерального бюджета.
Россияне смогут получить кешбэк, если тур продолжался не менее пяти дней, четырех ночей и стоил как минимум 25 тысяч рублей.
Кешбэк планируют выделят за поездки, совершенные с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Для Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Алтай, Калининградской, Ленинградской, Московской областей, Москвы и Петербурга программа будет работать вне высокого летнего сезона — с 1 октября до 20 декабря.
Также акция распространяется на круизные маршруты по России с проживанием на корабле.
За туры стоимостью 25-50 тысяч рублей покупателю вернется пять тысяч. Кешбэк за туры 50-75 тысяч составит десять тысяч рублей, если тур будет дороже 75 тысяч рублей — на карту вернется 15 тысяч. Кешбэк будет приходить на карту «МИР» в течение пяти дней после оплаты.
Видео дня. Домашний интернет в России подорожает на 10-20%
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Личный счет , Ростуризм
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