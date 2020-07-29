Россиян защитят от невыгодных условий банков

В Госдуму внесли законопроект, который запретит банкам прописывать мелким шрифтом дополнительные условия в договорах по вкладам. Они нередко приводят к снижению доходов вкладчиков, отметил соавтор инициативы депутат Игорь Дивинский.
«Не секрет, что сейчас банки включают в текст договора пакет всевозможных дополнительных услуг — это и страхование жизни, и многое-многое другое. В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше. Предлагаемый нами законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, а что называется, на виду», — прокомментировал он.
Ранее такое же правило ввели для договоров по кредитам, напомнил Дивинский. Это позволило гражданам чувствовать уверенность, что им «не накрутят» дополнительные условия, из-за которых вырастет ставка.
«То же самое мы предлагаем сделать и для вкладов, чтобы процент не оказался ниже заявленного изначально из-за не всегда явных условий», — подчеркнул парламентарий.
Другой соавтор законопроекта депутат Мартин Шаккум заявил, что документ вводит для договоров по вкладам базовую таблицу. Она должна содержать срок возврата вклада, условия возврата, процентную ставку, возможности продления и другую ключевую информацию. Форму таблицы в Госдуме предложили утвердить Центробанку.
Поправки должны рассмотреть осенью, сказал Дивинский.