Россиян защитят от невыгодных условий банков

«Не секрет, что сейчас банки включают в текст договора пакет всевозможных дополнительных услуг — это и страхование жизни, и многое-многое другое. В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше. Предлагаемый нами законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, а что называется, на виду», — прокомментировал он.