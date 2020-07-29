Мифы о пособии по безработице опровергли 

Исследование Йельского университета опровергло представление о том, что выплата пособий по безработице в размере 600 долларов в неделю вредно для экономики. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Чаще всего с критикой столь крупных выплат выступают в Республиканской партии США. По мнению противников решения, оно стимулирует рост безработицы. Однако эксперты признали утверждение мифом, не подтвержденным фактами.

Оказалось, что работники, которые получали увеличенные выплаты, возвращаются на работу с той же интенсивностью, что и все остальные. Такая динамика наблюдалась и в начале программы, и позднее, то есть привычка не сформировалась.

Для исследования авторы работы изучили данные компании Homebase, которая продает программное обеспечение для малого бизнеса. В том числе им пользуются малые предприятия пищевой промышленности, где относительно низкая зарплата и с момента начала экономического кризиса наблюдаются массовые увольнения.

В этом секторе можно было предполагать, что людям понравится получать сравнимый доход и ничего не делать, но действительность пошла против ожиданий.

Ученые предположили, что сотрудники не верят в стабильность выплат и считают работу более надежным источником дохода. Кроме того, они боятся, что их лишат пособия, если сочтут, что они отказались от подходящего предложения.

Для США исследование является актуальным, так как сенаторы хотят с 1 августа сократить пособия по безработице до 200 долларов в неделю. Причем в качестве аргументов высказывается предположение, что получатели пособий перестанут искать работу, тем самым провоцируя усугубление экономического кризиса.

В мае Финляндия подвела итоги двухгодичного эксперимента по введению безусловного базового дохода и признала его несостоятельность. В 2017-2018 годах две тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет получали 560 евро каждый месяц. Предполагалось, что такая сумма стимулирует их искать работу, но выяснилось, что никакой существенной разницы с контрольной группой, не имевшей такого дохода, не возникло. В то же время у получателей средств значительно вырос уровень счастья.