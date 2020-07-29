Правила выплат пенсий предложили изменить

У пенсионеров появится право выбора даты начисления денег на счет

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

Сейчас банки могут переводить пенсионные начисления в любой день до 15 числа каждого месяца. Минтруд предлагает наделить пенсионеров правом самим определять удобную для них дату начисления средств на счет.

У пенсионера есть право сменить банк, но тогда и дата начисления средств может измениться. Минтруд предлагает, чтобы банки и в этом случае обеспечивали сохранение даты, выбранной пенсионером.

Способ доставки тоже выбирает сам пенсионер. Если он получает пенсию через почту, то в этом случае график устанавливается самой почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода, поясняет газета.