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Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий 

BFM.RU 36 минут назад
Правила выплат пенсий предложили изменить
Фото: ТАСС
У пенсионеров появится право выбора даты начисления денег на счет
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
Сейчас банки могут переводить пенсионные начисления в любой день до 15 числа каждого месяца. Минтруд предлагает наделить пенсионеров правом самим определять удобную для них дату начисления средств на счет.
У пенсионера есть право сменить банк, но тогда и дата начисления средств может измениться. Минтруд предлагает, чтобы банки и в этом случае обеспечивали сохранение даты, выбранной пенсионером.
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Способ доставки тоже выбирает сам пенсионер. Если он получает пенсию через почту, то в этом случае график устанавливается самой почтой и может сдвинуться в пределах доставочного периода, поясняет газета.
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Личный счет , Минтруд , "Российская газета"
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