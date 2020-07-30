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СМИ: в России пособие по безработице может увеличиться в несколько раз 

Свободная пресса и ещё 18 1 час назад
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней зарплаты в регионе. Предложение готов изучить Минтруд.
Как сообщают Известия, в этом случае пособия будут разными в каждом субъекте, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12–51 тысячи рублей.
Однако в новом предложении прописано, что «пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов». Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы, указали в Минтруде.
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