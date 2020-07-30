Россияне погасили микрозаймы частью детских пособий

Единовременные выплаты пособий на детей в 10 тысяч рублей, которые президент Владимир Путин назначил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате россиянами микрозаймов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса CloudPayments, изучившего обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО). Статистика свидетельствует, что только со второй недели июня, когда россияне стали получать первые единовременные пособия на детей, у МФО значительное улучшилась собираемость долгов.

Ситуация повторилась в начале июля, когда пошла вторая волна выплат президентских пособий.

Полученные пособия помогли людям улучшить своё финансовое положение и постепенно начать закрывать скопившиеся долги, — отметил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов

Ранее NEWS.ru сообщал, что МФО во втором квартале 2020 года выдали россиянам на 30% меньше займов по сравнению с первым кварталом. С апреля по июнь жители России получили на руки почти 45 млрд рублей против 65 млрд рублей, выданных в начале года. Низкие показатели второго квартала на рынке связывают не с падением интереса к микрозаймам в разгар пандемии коронавируса, пик которой пришёлся на апрель, а с политикой МФО.