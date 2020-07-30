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Пособие по безработице может вырасти в разы 

Артём Кульша 1 час назад
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить пособие по безработице. Об этом сообщают «Известия».
В России, как сообщал «Рамблер», минимальный размер пособия по безработице составляет 1,5 тысячи рублей в месяц (4,5 тысячи рублей в месяц в мае-июле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19), максимальный — восемь тысяч рублей в месяц (12,13 тысячи рублей в месяц до конца 2020-го из-за пандемии).
27 июля ФНПР направила письмо в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, в котором высказала мнение, что пособие по безработице должно возмещать по меньшей мере половину утраченного человеком заработка.
В данной связи в организации предложили установить минимальный размер пособия по безработице в 2021 году на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал 2020-го, максимальный — на уровне средней заработной платы в регионе.

«Например, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19,5 тысячи рублей, а средняя зарплата — 91,8 тысячи рублей. По той же схеме в Орловской области безработные могли бы рассчитывать на 11,5–31,8 тыс. рублей в месяц, в Алтайском крае — 10,6–29,9 тыс. рублей, на Чукотке — 23–127 тыс. рублей. Эти величины и обозначат минимальный и максимальный размер пособия», — отмечают «Известия».

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Личный счет , Видео , газета "Известия"
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