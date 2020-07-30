Повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионе приведет к тому, что люди специально начнут увольняться и вставать на биржу труда. Об этом URA.RU заявили экономисты.

«Рамблер» писал, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальное пособие по безработице в 2021 году до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а максимальное — до уровня средней заработной платы в регионе.

По мнению вице-президента НИУ ВШЭ, экономиста и ученого Льва Якобсона , повышать пособие по безработице до уровня средней зарплаты в регионе «совершенно немыслимо».

«Многие люди получают меньше средней зарплаты. А почему человек, не работая, должен больше получать? Это может создать стимул для того, чтобы не искать работу», — подчеркнул Якобсон.

При этом он высказал мнение, что в условиях нынешнего кризиса бюджетные деньги нужно тратить «очень осторожно».

Финансовый аналитик Виталий Калугин также отметил, что у государства нет средств на повышенные выплаты. К тому же, по его словам, повышение пособия может привести только к росту безработицы.