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«Утратят стимул работать»: к чему приведет повышение пособий 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионе приведет к тому, что люди специально начнут увольняться и вставать на биржу труда. Об этом URA.RU заявили экономисты.
«Рамблер» писал, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальное пособие по безработице в 2021 году до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а максимальное — до уровня средней заработной платы в регионе.
По мнению вице-президента НИУ ВШЭ, экономиста и ученого Льва Якобсона, повышать пособие по безработице до уровня средней зарплаты в регионе «совершенно немыслимо».

«Многие люди получают меньше средней зарплаты. А почему человек, не работая, должен больше получать? Это может создать стимул для того, чтобы не искать работу», — подчеркнул Якобсон.

При этом он высказал мнение, что в условиях нынешнего кризиса бюджетные деньги нужно тратить «очень осторожно».
Финансовый аналитик Виталий Калугин также отметил, что у государства нет средств на повышенные выплаты. К тому же, по его словам, повышение пособия может привести только к росту безработицы.

«Те люди, которые сейчас работают, будут увольняться, три месяца получать большие выплаты, а потом устраиваться обратно. Даже ради пособий в размере МРОТ люди будут вставать на биржу труда специально, так как в некоторых регионах МРОТ равен средней зарплате», — уверен Калугин.

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Личный счет , Видео , Лев Якобсон
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