В Совфеде рассказали о зарплате на «удаленке»

«Принципиально важный момент, чтобы в трудовом договоре были прописаны эти нюансы. Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией графика. Так что важно, чтобы были прописаны все нюансы по заработной плате. И В ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — объяснила сенатор.
«А вот те, кто заново принимается на работу, там должны быть эти моменты чётко прописаны. Я считаю, что принятие этого законопроекта не допустит снижения заработной платы», — отметил он, выступая в пресс-центре НСН.
«Объём работы не уменьшается, а работодатель экономит — на плате за офис. Наша позиция: они должны поделиться и с наёмным сотрудником в части компенсации его затрат техники, программного обеспечения. Да и, может быть, зарплату ему поднять — не всё же себе в карман класть», — сказал представитель профсоюзов.