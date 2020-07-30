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В Совфеде рассказали, как сохранить зарплату на «удалёнке» 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
В Совфеде рассказали о зарплате на «удаленке»
Фото: Reuters
Сотрудники, которых работодатель переводит на дистанционную работу, должны настаивать на закреплении всех нюансов оплаты в трудовом договоре. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на пресс-конференции НСН «Законная „удаленка“. Как меняется рынок труда в России», посвящённой принятию закона об удалённой работе.

«Принципиально важный момент, чтобы в трудовом договоре были прописаны эти нюансы. Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией графика. Так что важно, чтобы были прописаны все нюансы по заработной плате. И В ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — объяснила сенатор.

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев со своей стороны подчеркнул, что у работников с действующими трудовыми договорами условия не могут и не должны ухудшаться.

«А вот те, кто заново принимается на работу, там должны быть эти моменты чётко прописаны. Я считаю, что принятие этого законопроекта не допустит снижения заработной платы», — отметил он, выступая в пресс-центре НСН.

Антонцев также выступил за то, чтобы работодатель оплачивал расходы сотрудника, связанные с рабочим процессом.

«Объём работы не уменьшается, а работодатель экономит — на плате за офис. Наша позиция: они должны поделиться и с наёмным сотрудником в части компенсации его затрат техники, программного обеспечения. Да и, может быть, зарплату ему поднять — не всё же себе в карман класть», — сказал представитель профсоюзов.

Тема дистанционной работы приобрела особую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение в Госдуме 21 июля.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Антонцев , Инна Святенко , Госдума , Совет Федерации
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