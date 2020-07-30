В Совфеде рассказали о зарплате на «удаленке»

«Принципиально важный момент, чтобы в трудовом договоре были прописаны эти нюансы. Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией графика. Так что важно, чтобы были прописаны все нюансы по заработной плате. И В ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — объяснила сенатор.