Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях внутри страны.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Свой вопрос телеведущая сопроводила фотографией с биржевым курсом валют, где доллар подорожал до 73,38 рубля, а евро — до 86,28 рубля.

Евро достиг 86 рублей впервые с апреля, доллар превысил отметку в 73 рубля впервые с 18 мая.

Как сообщал «Рамблер», в апреле, в разгар пандемии коронавируса, Ксения Собчак выступила против раздачи денег населению. Она отметила, что «эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят». При этом сумма выплаты, по мнению телеведущей, значения не имеет.