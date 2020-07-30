Пособие по безработице могут увеличить через ПФР 

27 июля, как сообщал «Рамблер», Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а максимальный — до уровня средней заработной платы в регионе.

«Думаю, пора уже нам разрабатывать методику перехода на страхование от безработицы», — заявила сегодня Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она напомнила, что конвенция о страховании от безработицы, принятая Международной организацией труда, подразумевает выплату пособия в размере не ниже половины размера утерянного заработка, а российские профсоюзы годами призывают к переходу на страхование от безработицы.