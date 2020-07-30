Пособие по безработице могут увеличить через ПФР 

В России пора увеличить размер пособия по безработице. Об этом депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила «Федеральному агентству новостей».
27 июля, как сообщал «Рамблер», Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а максимальный — до уровня средней заработной платы в регионе.
«Думаю, пора уже нам разрабатывать методику перехода на страхование от безработицы», — заявила сегодня Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Она напомнила, что конвенция о страховании от безработицы, принятая Международной организацией труда, подразумевает выплату пособия в размере не ниже половины размера утерянного заработка, а российские профсоюзы годами призывают к переходу на страхование от безработицы.
Парламентарий назвала странным тот факт, что в таком социальном государстве, как Россия, нет страхования от безработицы. Она отметила, что в случае его внедрения ежемесячные отчисления могут поступать в Пенсионный фонд России (ПФР) , Фонд социального страхования или специально созданный фонд.