Налоговые декларации россиян, оформленные с ошибками, будут признаваться недействительными, а если неточности не будут исправлены в течение пяти дней, то гражданам будут выписывать штрафы, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету «Ведомости».

Нововведение изложено в соответствующем законопроекте, подготовленном правительством России . В документе сказано, что за несвоевременную подачу декларации россиян ждет штраф в размере 5% от той суммы, что должна быть уплачена в казну государства.

Эксперты, опрошенные изданием, крайне негативно отреагировали на инициативу российских законодателей. В частности, партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов , указал на положение Налогового Кодекса РФ, в котором говорится, что выявление ошибок в декларации — не повод считать ее «неподанной».

Аналитики отмечают, что россияне, уплачивая налоги с доходов, продажи квартир, другой собственности, при заполнении соответствующих документов совершают множество ошибок, в том числе арифметических, из-за своей невнимательности. При этом специалисты не исключили, что в некоторых случаях неточность может допустить сотрудник налогового органа , тем самым «подставив» гражданина.

Партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян заявил, что нововведение — это способ давления на бизнес со стороны государства. По его словам, если физическое лицо, исправляя ошибки в декларации, может уложиться в пятидневный срок, то крупным компаниям это вряд ли удастся.