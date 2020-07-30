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Для россиян придумали новый штраф 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Налоговые декларации россиян, оформленные с ошибками, будут признаваться недействительными, а если неточности не будут исправлены в течение пяти дней, то гражданам будут выписывать штрафы, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету «Ведомости».
Нововведение изложено в соответствующем законопроекте, подготовленном правительством России. В документе сказано, что за несвоевременную подачу декларации россиян ждет штраф в размере 5% от той суммы, что должна быть уплачена в казну государства.
Эксперты, опрошенные изданием, крайне негативно отреагировали на инициативу российских законодателей. В частности, партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов, указал на положение Налогового Кодекса РФ, в котором говорится, что выявление ошибок в декларации — не повод считать ее «неподанной».
Аналитики отмечают, что россияне, уплачивая налоги с доходов, продажи квартир, другой собственности, при заполнении соответствующих документов совершают множество ошибок, в том числе арифметических, из-за своей невнимательности. При этом специалисты не исключили, что в некоторых случаях неточность может допустить сотрудник налогового органа, тем самым «подставив» гражданина.
Партнер налоговой практики CMS Russia Гайк Сафарян заявил, что нововведение — это способ давления на бизнес со стороны государства. По его словам, если физическое лицо, исправляя ошибки в декларации, может уложиться в пятидневный срок, то крупным компаниям это вряд ли удастся.
Комментарии 79
Личный счет , Видео , Статьи , Михаил Орлов , Правительство РФ , Федеральная налоговая служба , Газета.Ru , Ведомости
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