Работающим пенсионерам пересчитают выплаты

В России с 1 августа Пенсионный фонд проведет традиционный перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Пенсионные выплаты будут скорректированы с учетом тех страховых взносов, которые поступили из заработной платы работающих пенсионеров.

Эта процедура является ежегодной и проводится в беззаявительном порядке: перерасчет выплата происходит в ПФР в автоматическом режиме.

Максимально у работающих пенсионеров ежегодно выплаты увеличиваются не более чем на три пенсионных балла. "Цена" одного балла в текущем 2020 году составляет 93 рубля. Из этого следует, что максимальная прибавка к выплате составит 279 рублей.

По данным ПФР за 2019 год, в России зафиксировано порядка 14 млн работающих пенсионеров. Размер фиксированной ежемесячной выплаты для этой категории пенсионеров составляет 5,6 тысячи рублей.

С 1 августа будет увеличена и накопительная часть пенсий: на 9,13%. Это повышение затронет 80 тысяч пенсионеров в России.

На 7,99% вырастут пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений в виде срочных выплат. В этом формате софинансирования пенсия выплачивается в период, определенный самим гражданином. перерасчет затронет 32 тысячи россиян.