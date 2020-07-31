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Лекарства подорожали в России 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
В России подорожали лекарства
Фото: РИА Новости
Стоимость лекарств за год выросла в России в среднем на 23,8%. Импортные таблетки подорожали на 7,5%.
А июне средневзвешенная стоимость упаковки достигла 115 рублей. Цена на импортные препараты выросла только до 381 рубля за пачку, сообщают «Известия». Кроме лекарств подорожали БАДы. Их цена за упаковку выросла со 188 рублей год назад до 222 рублей за пачку в июне этого года.
Аптеки выручили от продажи лекарств в первом полугодии 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Пик продаж пришёлся на март. В этот месяц россияне поставили рекорд, купив лекарства на 127,2 млрд рублей. Такие покупки оправдывались тем, что россияне закупались перед режимом самоизоляции.
Самыми популярными препаратами стали таблетки от заболеваний пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой системы, ОРВИ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме предлагают расширить право граждан на получение налогового вычета по расходам на лечение и включить в круг лиц, на которых оно распространяется, совершеннолетних детей. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Щапов.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Щапов , Госдума , КПРФ , газета "Известия"
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